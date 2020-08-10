國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（中）10日到旗山與六龜區掃街拜票。（林瑞益攝）

高雄市長補選將於15日舉行，據了解，韓已在前市府團隊群組中表態，基於感情與道義一定全力幫忙。在政論節目上，台南市議員謝龍介被問到韓是否會幫國民黨候選人李眉蓁站台時，先是脫口說「會啦」，但接著又補了一句，「這要評估」。

謝龍介在政論節目《評論無雙》中，被主持人平秀琳問及韓國瑜有沒有要去站台時，先是脫口回答，「會啦」，接著他趕緊說，「現在就是評估啦，他不是會啦，我說這要評估」。

謝龍介指出，韓國瑜很早就跟李眉蓁說過，要評估好，「我幫你站台，是有幫助還沒幫助，我要站台你要先評估好。」明天就是市府的團隊出來幫忙掃街，陳雄文等人會出來，但李四川和葉匡時去開刀所以不會出現。

謝龍介也幫李眉蓁的「海水沖馬桶」政見緩頰，認為這是可行的，並指住台北的人可能沒辦法想像高雄用水的情況。謝龍介說，李眉蓁講的內容沒那麼嚴重，只是沒時間解釋清楚政見的細節。對於同樣引起討論的蘭姆酒政策，謝龍介也認為是可行的。至於韓國瑜是否會出來幫忙站台，謝龍介則說，到今天都還沒有決定。

最後，對於韓國瑜到底要不要幫李眉蓁站台，謝龍介說，「惜花連盆，疼子連孫」，並指出，很多期待韓國瑜來幫李眉蓁站台的人都說，韓國瑜如果來站台，韓粉就會回來，基本盤就會出來。對此，謝龍介呼籲，如果是真的疼惜韓國瑜，覺得韓國瑜受到委屈，那不論韓國瑜有沒有出來站台，就是出來支持一下李眉蓁，這很簡單，不用說一定要站台還不站台。

另外，有知情人士透露韓國瑜現身的時間點，指雖然目前國民黨黨內局勢詭譎，但以韓重情重義的個性，一定會親自出來幫忙，目前規畫可能14日出席在夢時代台糖空地舉辦的選前之夜。

(中時新聞網)