美國非農就業表現優於預期，歐元區製造業自2019年初後首度重回榮枯線上方，經濟數據顯示市場仍在緩步復甦，淡化刺激政策推動延宕利空，及美國總統川普發布行政命令限制大陸社交媒體APP，引發緊張局勢，近一周納指再創新高，全球股市漲多跌少，資金持續淨流入固定收益型ETF。

統計近一周整體固定收益型ETF淨流入67.1億美元，其中主要流入美國固定收益型ETF有36.6億美元，全球固定收益型ETF淨流入16.3億美元，歐洲固定收益型ETF淨流出1.6億美元，新興市場固定收益型ETF淨流入3.8億美元，新興（當地貨幣）固定受益型ETF淨流出0.2億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF，近一周資金淨流入38.1億美元，高收益債券ETF資金淨流入11.8億美元。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，COVID-19疫情對全球的衝擊，使固定收益市場持續處於波動中，所幸美國聯準會（Fed）第二季啟動企業債ETF購買計畫，提供信用市場支持，隨著全球經濟復甦，油價有望逐步回升，同時預期投資等級債將持續受到投資人青睞，看好伊斯蘭債市的後續表現。

(工商 )