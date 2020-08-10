網路節目YAHOO TV《鄉民來衝康》今(10日)邀請多位資深媒體人趙少康、尹乃菁、黃暐瀚、台北市議員羅智強、網路名人四叉貓、台灣民眾黨公關長吳怡萱，分析目前局勢。 （取自YAHOO TV《鄉民來衝康》）

美國總統川普今年6月20日在奧克拉荷馬州造勢，樓上沒有坐滿，還有很多空位。（美聯社）

美國總統川普日前逼TikTok一定要在45天內賣給美國企業，趙少康、黃暐瀚在網路節目中，揭開川普為何這麼討厭TikTok的內幕。

川普於8月7日簽署行政命令，規定美國企業45天後禁止與TikTok母公司字節跳動與微信母公司騰訊有任何合作與交易，等於是要逼TikTok一定要在45天內賣給美國企業。

川普為何這麼恨TikTok？

網路節目YAHOO TV《鄉民來衝康》今(10日)邀請多位資深媒體人趙少康、尹乃菁、黃暐瀚、台北市議員羅智強、網路名人四叉貓、台灣民眾黨公關長吳怡萱，分析政經局勢。

黃暐瀚和趙少康在節目中揭祕，川普為何這麼討厭抖音（TikTok）？BBC曾報導，抖音許多用戶是政治立場偏左的年輕人，他們曾針對川普6月20日奧克拉荷馬州首場重啟造勢活動，在抖音上串連「取票不出席」以抗議川普的策略，使觀眾人數不如預期。BBC指出，如果說川普對抖音的強硬態度沒受到這些因素影響，恐怕很難讓人相信。

黃暐瀚指出，目前臉書用戶大約24億人，IG有10億人，抖音大概8億人到10億人，微信約11億人。黃暐瀚表示，他第一次用抖音就看了1、2個小時，抖音運算速度非常快，真的很厲害！

(中時新聞網)