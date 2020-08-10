香港警方拘捕包括媒體創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等人，蔡英文總統今天推文表示，此舉進一步戕害香港的新聞自由、人權法治與民主，台灣與世界各地的民主國家，會與為普世價值而奮鬥的港人站在一起。

蔡英文在推文中貼上印有「我再一次呼籲北京當局，透過對話而非透過拘留方式，和平地解決爭議」的圖片。

她說，很失望看到黎智英和其他民主運動人士被捕，此舉進一步戕害香港的新聞自由、人權法治與民主，台灣與世界各地的民主國家，會與為普世價值而奮鬥的港人站在一起。

(中時 )