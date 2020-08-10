(20:52更新 龜山島封島1日)颱風米克拉今(10)日早上生成，中央氣象局在10點30分時同時發布了海上與陸上警報，今晚到明(11)日清晨影響是最明顯的時候。米克拉中心目前在鵝鑾鼻西方海面，向北移動，其暴風圈已進入臺灣海峽南部，對巴士海峽、東沙島海面、臺灣海峽及臺灣北部海面構成威脅。預計此颱風未來強度仍有持續增強且暴風圈有擴大的趨勢，讓各地交通以及活動產生部分異動。

◎交通異動

航班停飛：

立榮航空

明(11)日航班異動：

台灣本島往金門航班中午12點30分(含)以前取消。

台灣本島往澎湖航班上午9點 (含)以前取消。

航班延誤：

松山往澎湖航線：

B7-8601延誤至09:10起飛

B7-8611延誤至09:50起飛

B7-9105延誤至13:10起飛

澎湖往松山航線：

B7-8612延誤至11:30起飛

B7-9106延誤至14:50起飛

澎湖往台南航線：

B7-8678延誤至10:40起飛

松山往金門航線：

B7-8811延誤至16:30起飛

台中往金門航線：

B7-8969延誤至18:10起飛

高雄往金門航線：

B7-8915延誤至12:40起飛

B7-8921延誤至14:30起

B7-8917延誤至16:00起飛

金門往松山航班：

B7-8812延誤至18:25起飛

金門往台中航線：

B7-8960延誤至19:50起飛

金門往高雄航線：

B7-8922延誤至16:10起飛

B7-8916延誤至14:20起飛

B7-8918延誤至17:40起飛

華信航空

今(10)日AE 359/360取消。明日中午前澎湖、金門航線部分航班延後執行，但華信航空也會視天候狀況隨時調整航班。

明(11)日航班異動：

澎湖航班延至09:00後起飛。

AE 341/342取消。

金門航班延至12:30後起飛。

AE 1261/1262/1281/1282/1283/1284/1263/1264取消。

航運停駛：

台馬之新

台馬之星公告，因海象不佳，今(10)日從基隆開往馬祖航班停駛。

台華輪

因受颱風米克拉影響海象不佳，依據中央氣象局台灣海峽氣象預測109年08月11日海面最大陣風10級，浪高3至4公尺，考量航行安全，原訂109年08月11日往返高雄及馬公間航班全數取消。

星夢遊輪探索夢號

探索夢號將調整澎湖的停留時間，提早於下午6時結束接駁服務，並於晚上7時離港。原定明(11)日前往馬祖之行程將被迫取消，改為前往花蓮。

◎活動異動

龜山島封島1日

受到颱風米克拉外圍環流影響，東北角暨宜蘭風景區管理處在今(10)日傍晚表示，因明天東北部及宜蘭蘇澳沿海，平均風浪超過6級以上，明(11)日龜山島封島1日，開放時間再視天候狀況公告。

花火節今晚取消

受到今年第6號颱風「米克拉」來襲，澎湖花火節也在今日下午４時於臉書發文公告，今日花火節的活動將暫停一日。也呼籲民眾多多注意安全，避免在戶外逗留。

(中時新聞網)