「未來之星對抗賽」今（10）日午場於台中棒球場進行，由U23、亞大棒再度對決。U23展現韌性，8局下先靠李育全與林家正串聯安打，逆轉反超比數。9局下再靠著葉仲益再見高飛犧牲打攻下再見分，幫助U23以6比5擊敗亞大棒，U23奪下對抗賽首勝。

U23今推出陣中最年輕投手陳柏毓先發，不過自從2月就未曾先發的他顯得生疏；3局投球被擊出5支安打、失3分，其中2分自責分，三振與保送各1次。

亞大棒先發投手吳仁傑控球也失準，1.1局被擊出2支安打，並丟出4次觸身球。不過林奕丞緊急登板中繼2.2局化解危機，也讓吳仁傑只丟了1分非自責分。

兩隊打線都充分發威，亞大棒11支安打攻下5分，U23敲出17支安打，加上投手奉送7次四死球，不過單場也被亞大棒策動3次雙殺，留下高達15個殘壘。

亞大棒原本靠著較佳的得分效益保持1分領先，直到8局下U23藉著安打與失誤攻佔一、二壘，李育全一棒擊出中外野安打先追平比數，林家正再補上適時安打反超比分。

亞大棒也不氣餒，9局上面對U23守護神林凱威，邱偉峻與黃彥賓串聯安打攻佔一、三壘，再靠著內野滾地球扳平比數。

U23雖再被追平比數，但全隊搶勝企圖強烈，9局下邱辰擊出單場第3安，再靠隊友掩護來到得點圈。亞大棒選擇保送擠成1出局滿壘，不過葉仲益一棒擊出中外野飛球，雖然被亞大棒陽尚衛飛撲接殺，不過已足夠讓邱辰跑回關鍵的再見分，也讓U23在這場打擊大戰中取勝。

(中時 )