今日上午，大貨車劉姓駕駛北往南行經南濱路、知卡宣大道路口，右彎時未注意車旁機車騎士，過彎後27歲林姓女騎士慘遭貨車右後輪連人帶車輾過，林女腹部遭重車輾過，傷重送醫不治。劉男下車發現死者竟是高職隔壁班同學，當場嚇得腿軟，哭喊「對不起，真的不是故意的！」

警方經查，今天劉姓男子駕駛自用大貨車，由北往南行經南濱路一段右轉知卡宣大道，林姓女騎士騎乘普通重機，於南濱路一段南下直行；兩車在路口轉彎處發生擦撞，疑似因內輪差，林女倒地後即遭大貨車右後輪輾過，造成腹部重傷，送醫不治。

劉男供稱右轉彎時沒看到人，感覺後輪壓到東西才趕緊停車下車查看，發現竟輾斃以前就讀花蓮高農時的隔壁班同學，事後也感到後悔萬分；經警方檢測雙方皆未飲酒，整起事故仍待警方調查釐清當，警訊後劉男依過失致死罪嫌送辦。

吉安警分局呼籲，大型車轉彎前應多注意視野死角及內輪差，機車駕駛行駛道路時，如發現前方有大型車輛，務必保持安全距離，不要貪快與大型車爭道競駛，以免進入大型車輛視線死角，造就憾事發生。

(中時 )