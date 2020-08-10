美元在7月就業報告優於預期的加持下續揚，加上中美關係在表定15日貿易談判前夕緊張升高，投資人審慎以對，國際金價10日先跌後回彈，持平在上周五收盤價附近。周一倫敦現貨金價持穩在每盎司2,033.61美元，上周五觸及2,072.5美元歷史新高價，但因美國就業數據報喜推升美元，金價回檔多達2％。

(工商 )