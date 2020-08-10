美元走升 金價震盪持平 20:382020/08/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元在7月就業報告優於預期的加持下續揚，加上中美關係在表定15日貿易談判前夕緊張升高，投資人審慎以對，國際金價10日先跌後回彈，持平在上周五收盤價附近。周一倫敦現貨金價持穩在每盎司2,033.61美元，上周五觸及2,072.5美元歷史新高價，但因美國就業數據報喜推升美元，金價回檔多達2％。 (工商 ) #金價 #持平 #上周五 #加持 #業報告 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普簽紓困行政命令 拉抬美元有限 20:382020/08/10 財經 《鋼鐵股》世紀鋼Q2 EPS達1.03元 股價攻百元 10:342020/08/10 財經 三大利多匯聚 康和投顧本周看好七大類股 09:072020/08/10 財經 金價大漲 北港馬拉松1兩重「純金媽祖」成焦點 20:232020/08/10 生活 陸7月CPI回升至2.7％ 略高預期 10:222020/08/10 財經 《港股》恆指下挫近百點 騰訊續跌逾3％ 11:252020/08/10 財經 《商情》美元跳漲 紐約期金大跌2％ 10:172020/08/10 財經 群益證：六題材點火，本周指數上看13,000點 09:072020/08/10 財經 15檔內外資齊挺 揮強棒 04:102020/08/10 投資理財 《國際經濟》亞洲需求看升 油價漲逾1％ 12:162020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 卸載微信或用iPhone二選一？ 陸網民答案一面倒 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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