沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）對亞洲原油需求展望樂觀，加上油國組織成員伊拉克承諾會擴大減產，國際油價10日上漲逾1％，但美國新一輪刺激法案仍在國會卡關，影響油價上攻力道。周一倫敦布蘭特期油漲0.8％，來到每桶44.74美元；紐約西德州中級原油期貨漲1.1％到每桶41.69美元。

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