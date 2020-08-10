亞洲原油需求展望樂觀 油價走揚 20:382020/08/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）對亞洲原油需求展望樂觀，加上油國組織成員伊拉克承諾會擴大減產，國際油價10日上漲逾1％，但美國新一輪刺激法案仍在國會卡關，影響油價上攻力道。周一倫敦布蘭特期油漲0.8％，來到每桶44.74美元；紐約西德州中級原油期貨漲1.1％到每桶41.69美元。 (工商 ) #亞洲 #原油需求 #展望樂觀 #油價 #每桶 也許您會感興趣 推薦閱讀 逢低買盤出籠 CBOT玉米期貨從5周低點反彈 20:402020/08/10 財經 匯率期貨趨勢專欄－德經濟按讚 看好歐元期貨 04:102020/08/10 證券．權證 國泰人壽Cathay Walker計畫 亞洲脫穎爭光 18:592020/08/10 財經 《商情》預料供過於求 大豆連四黑 10:002020/08/10 財經 《其他電子》大擴產迎肥單 雙鴻：未來2年展望很樂觀 11:082020/08/10 財經 《業績-半導體》聯電7月營收創新高 Q3展望平穩 15:232020/08/10 財經 疫情衝擊漸緩 和大估Q3重返成長軌道 08:322020/08/10 財經 疫情催富豪買遊艇 東哥上半年獲利創同期新高 17:002020/08/10 財經 中低價人氣股 外資喊進建準、宏碁 04:102020/08/10 財經要聞 三大利多匯聚 康和投顧本周看好七大類股 09:072020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 金價上2千美元還能追？專家曝2大警訊 - 財經 李嘉誠英國賣酒不到一年 就碰到新冠疫情虧大了 - 財經 澳洲邊境封鎖 至少維持到耶誕節 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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