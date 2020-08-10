川普簽紓困行政命令 拉抬美元有限 20:382020/08/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）指出，美國總統川普上周六雖簽署多道疫情紓困相關的行政命令，但從外匯市場周日晚間開盤後來看，拉抬美元的幅度有限，市場似乎仍在觀望美國主要振興措施的效應，財政刺激的不確定性抑制美元走勢。美元指數10日亞洲盤持平不動，倫敦早盤小升1％來到93.532。 (工商 ) #拉抬 #行政命令 #有限 #川普 #紓困 也許您會感興趣 推薦閱讀 拉抬力道突現 台指期一度上漲百點 10:222020/08/10 財經 愈打台灣牌 川普愈危急 04:102020/08/10 時論廣場 新一輪政策刺激 分批加碼科技及生技基金 20:252020/08/10 財經 收購TikTok 推特加入戰局 04:102020/08/10 全球財經 三大利多匯聚 康和投顧本周看好七大類股 09:072020/08/10 財經 美貿易代表否決華府與台洽簽FTA提案 04:102020/08/10 政治要聞 《港股》恆指下挫近百點 騰訊續跌逾3％ 11:252020/08/10 財經 川普延長失業補助 州政府喊財政困難 20:252020/08/10 財經 從封禁到逼賣 川普對TikTok政策轉向有隱情 19:112020/08/10 財經 美封殺微信 分析師悲觀預測iPhone銷量將下滑3成 11:082020/08/10 科技 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 卸載微信或用iPhone二選一？ 陸網民答案一面倒 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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