丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）指出，美國總統川普上周六雖簽署多道疫情紓困相關的行政命令，但從外匯市場周日晚間開盤後來看，拉抬美元的幅度有限，市場似乎仍在觀望美國主要振興措施的效應，財政刺激的不確定性抑制美元走勢。美元指數10日亞洲盤持平不動，倫敦早盤小升1％來到93.532。

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