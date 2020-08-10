惠譽評等預期台灣的壽險公司將繼續從儲蓄產品與台幣保單轉移，以因應新一代清償能力制度，傳統年金與利率變動壽險初年度保費的組成比例，2020年上半年為產業總額的49％，低於2019年的54％，可明顯看出其產品組成的改變。

惠譽認為，壽險公司對外幣保單的重視度，將持續高於新台幣保單，因為新契約責任準備金利率的年中調降，已導致準備金負擔增加，保險公司將外幣保單（以美元為主）當作後盾進行海外投資，以減少避險需求。長期來看，有助於壽險公司降低其資產與債務的貨幣錯配。

惠譽認為，2026年完全實施新一代清償能力制度之前，壽險公司將持續對其盈餘分配與資本管理策略保持審慎。額外資本適足率規定在2020年4月生效，除了風險型資本比率以外，並採用最近兩個半年底的淨值比率，作為判斷其資本適足率的額外衡量方法。

惠譽預期，壽險公司將降低其投資與資產風險。近期的金融市場波動與利率下滑，將繼續對其實際投資報酬率帶來壓力並增加波動。近期外匯價格變動準備金的減少，可能會降低壽險公司外幣避險調整空間，使壽險公司的海外投資至少在短期內受到限制。

(工商 )