颱風米克拉來襲，中央災害應變中心今（10日）下午8時許舉行第二次工作會報，由內政部長徐國勇主持，據中央災害應變中心統計，全國至晚間7時許共有3個縣市一級開設、1個縣市二級開設、8個縣市三級級開設，全國1人受傷、一般災情2件。徐國勇持續呼籲，民眾要做好防颱準備。

中央災害應變中心表示，金門縣、澎湖縣政府已宣布明（11日）停班、停課，一般災情為高雄市楠梓區圍牆倒塌、高雄市小港區路樹傾斜；此外，桃園市大溪區車子遭落石擊中，造成1名婦人送傷送醫，所幸無生命危險。

此外，台東縣消防局曾通報，綠島鄉3名潛水遊客體力不支，消防一度要前往救援，所幸遊客已自行游回上岸，無須送醫。

徐國勇指出，已發布颱風警報後，綠島一度有3名遊客游不回來，所幸最後平安無事，但相關單位仍需持續呼籲，颱風期間沿海地方要注意長浪發生，避免從事水上活動。此外，台南、嘉義、雲林等地方要注意短時間強降雨，避免積淹水情況發生。

徐國勇再次強調，以往台東海岸風景區觀浪人潮特別多，請加強海岸警戒區管制工作，必要時實施強制措施。

(中時 )