新竹市警察局fb粉絲專頁10日下午推出「風城少年青春面對面Live直播」活動，直播中還辦理有獎徵答送智慧手錶大獎，吸引不少民眾參與。（市警局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市「風城少年青春面對面Live直播」送好禮來了！新竹市警察局fb粉絲專頁10日下午推出「風城少年青春面對面Live直播」活動，特別邀請「暑期青春靚起來」宣導影片的演出者擔任嘉賓，直播中還辦理有獎徵答送智慧手錶大獎，吸引不少民眾參與。

新竹市警察局指出，今年暑假市警局與新竹高商合作推出「暑期青春靚起來」預防犯罪宣導影片，短短1個月YouTube點閱已達1萬5000人次，為讓粉絲們感受青春的熱情。

市警局今天下午特別邀請參與影片拍攝的竹商熱舞社社長倪梓瑜等同學參與「風城少年青春面對面Live直播」，除向民眾說明暑期青春專案「防制少年涉毒及販（運）毒、少年被吸收加入幫派、少年參與詐欺集團、少年被利用從事色情行業」等工作項目，也向粉絲分享拍攝影片的心得。

倪梓瑜說，雖然影片只有短短3分59秒，但從4月開始籌拍到影片成果上架，近3個月的時間雖然辛若，但大夥的辛勞由汗水化成歡樂，真的很不容易。

而影片在市警局風城少年粉絲專頁及YouTube上架後，不少人留言人說這影片「有麥香味…」，這正是青春的味道。這次拍攝是很不一樣的人生經驗，很有意義。

而下午的直播中，新竹高商熱舞社社長以自身經驗鼓勵青少年培養正當興趣，多參加休閒育樂活動健全身心，並與市警少年隊辦理有獎徵答搶答送時尚智慧手錶活動，提供青少年最即時、最正確的法律觀念與活動資訊，以保護青少年免於犯罪或被害之威脅，直播觀眾都熱情參與。

直播最後同學高呼「拒毒、反詐、不暴力、我們青春、我驕傲」，再1次完成「有麥香味」的青春直播。

市警少年隊指出，市警局考量疫情期間避免大規模群聚活動，參酌「3不1要」宣導原則辦理相關宣導活動，即不評核、不群聚、不辦趴、要Online。

辦理的活動則包括「保護青少年安全‧犯罪預防宣導標語創作比賽」、拍攝「暑期青春靚起來」犯罪預防宣導影片，又陸續推出「婦幼安全宣導影片」及「風城少年青春面對面Live直播」，都充分利用網路科技，擴大宣導場域。

8月間還有「風城少年康樂社區樂活營」、「反毒天使培訓營」、「犯罪預防宣導標語創作比賽」等活動，訊息公布於「新竹市警察局」官網及「風城少年」fb粉絲專頁，希望全市青少年共同參與，一起度過充實而有意義的暑假。

(中時 )