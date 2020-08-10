綠智庫公布新董事 新增林右昌丶洪耀福為副董 20:482020/08/10 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林右昌(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨智庫、新境界文教基金會今天公布最新一屆董事名單，蔡英文總統續任董事長，副董事長除了原有的邱義仁，也新增基隆市長林右昌和前民進黨祕書長洪耀福。 新境界文教基金會公布的第十二屆董事名單包括：蔡英文董事長、邱義仁副董事長、林右昌副董事長、洪耀福副董事長。 董事則包括王震緯、何美玥、何飛鵬、李金龍、沈國榮、吳音寧、林萬億、林錫耀、柯建銘、高俊雄、陳正然、陳志柔、陳聖德、張建一、張富美、管碧玲、潘淑滿董事。 (中時 ) #董事長 #民進黨 #智庫 #副董事 #副董事長 也許您會感興趣 推薦閱讀 晶電、友達、隆達全入列 富采投控董事 大咖雲集 04:102020/08/08 財經要聞 友訊董事長 李中旺逆襲回歸 領友訊轉型 04:102020/08/09 專題周報 第2屆榮譽步道師頒獎典禮 致敬守護山林古道傳統的步道師 15:292020/08/09 生活 友達旗下星耀能源 枋寮太陽光電廠開工 04:102020/08/08 產業特刊 外資看iPhone 7P鏡頭 大立光狂勝玉晶光 04:102020/08/10 財經要聞 新濠一川 坐擁水岸綠帶第一排 04:102020/08/08 《旺到報》 依旬而食 農畜水產上檯面 04:102020/08/08 時尚消費 東及開發持股驗證過半 拿下東林經營權在望 17:222020/08/10 財經 《電子零件》東林股臨會鬧雙胞 東及：已掌握過半支持 15:232020/08/10 財經 終止連四周百億成交值紀錄 類股輪動加快 興櫃買盤觀望 04:102020/08/10 證券．權證 政治熱門新聞 馬：解放軍攻台「首戰即終戰」 現在美軍不可能來 - 政治 綠罷韓讓民眾不滿 高雄市長補選最後一周 杏仁哥出招 - 政治 黎智英涉「國安法」被捕 黃暐瀚斷言可能結局 - 政治 韓國瑜被罷免後2個月 韓市府前官員6字轉達韓心聲 - 政治 陳其邁喊父親是他的承擔 苦苓幫想另一說法掀網議論 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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