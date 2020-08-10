民進黨智庫、新境界文教基金會今天公布最新一屆董事名單，蔡英文總統續任董事長，副董事長除了原有的邱義仁，也新增基隆市長林右昌和前民進黨祕書長洪耀福。

新境界文教基金會公布的第十二屆董事名單包括：蔡英文董事長、邱義仁副董事長、林右昌副董事長、洪耀福副董事長。

董事則包括王震緯、何美玥、何飛鵬、李金龍、沈國榮、吳音寧、林萬億、林錫耀、柯建銘、高俊雄、陳正然、陳志柔、陳聖德、張建一、張富美、管碧玲、潘淑滿董事。

(中時 )