前高雄市長韓國瑜被罷免後，引發支持者不滿，時代力量議員黃捷也遭連署發起罷免，「鳳山清捷隊」在7月31日正式北上，到中選會送出罷免第一階段的連署書。然而，罷免高雄市議員黃捷粉專「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」，今(10日)下午突然張貼取消擺攤的消息，並做出說明。

罷免黃捷行動，在第一階段通過後將進入60天的第二階段倒數計時，清捷隊必須在時間內蒐集超過28,783份連署書，但罷捷團體宣稱已經在第一階段累積到超過2.8萬份民眾的資料。而今天鳳山清捷行動本部則是在臉書寫下，因天候狀況不佳（風勢強勁會吹翻物品），擺設外攤有安全上的顧慮，故下午外攤連署點（新富郵局）取消擺攤。

另外，罷捷總部公告也提醒大家，隨時注意颱風動態。然而，罷免市議員活動也引發各界關注，其中，網紅四叉貓也在臉書上分析，表示比起罷免王浩宇，這次罷捷送出第一階段連署相當成功，儘管在時間上運氣非常不好，遇到前總統過世，但仍有百位民眾到現場支持，未來第二階段將如何發展，令人好奇。

至於，針對罷免聯署活動，黃捷則多次表達自己心情，坦然接受、一切尊重，對自己在鳳山的努力以及問政表現都相當有信心。

(中時新聞網)