逢低買盤出籠 CBOT玉米期貨從5周低點反彈 20:402020/08/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 逢低買盤出籠及油價上漲的緣故，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨10日從5周低點反彈，但美國作物收成料創紀錄抑制漲幅。CBOT交易最熱絡玉米期貨合約，周一亞洲盤上漲0.2％來到每英斗3.2150美元，從前一交易日收跌0.9％回彈。但據上周五資料顯示，在迄至8月4日當周，大型投機客增持CBOT玉米期貨淨空頭部位。 (工商 ) #CBOT #期貨 #玉米 #逢低 #買盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 1分鐘讀財經》斷供貨華為沒在怕 台積5奈米8客戶瘋搶 08:142020/08/10 財經 台積電早開低 壓抑台股早盤指數 09:312020/08/10 財經 內資布局 15檔蓄勢待發 04:102020/08/10 證券．權證 終止連四周百億成交值紀錄 類股輪動加快 興櫃買盤觀望 04:102020/08/10 證券．權證 宏碁、可成震盪攻堅 留意認購 04:102020/08/10 證券．權證 5兆資金找出路 台股吸金動能強 04:102020/08/10 投資理財 匯率期貨趨勢專欄－德經濟按讚 看好歐元期貨 04:102020/08/10 證券．權證 旺House》 振興話題衝買氣！台中最後1字頭大熱銷 16:102020/08/10 財經 15檔國家隊四喜股 續航力強 04:102020/08/10 證券．權證 《半導體》庫藏股5成執行率抗外資賣壓 聯電翻紅 10:342020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 金價上2千美元還能追？專家曝2大警訊 - 財經 李嘉誠英國賣酒不到一年 就碰到新冠疫情虧大了 - 財經 澳洲邊境封鎖 至少維持到耶誕節 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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