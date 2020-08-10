逢低買盤出籠及油價上漲的緣故，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨10日從5周低點反彈，但美國作物收成料創紀錄抑制漲幅。CBOT交易最熱絡玉米期貨合約，周一亞洲盤上漲0.2％來到每英斗3.2150美元，從前一交易日收跌0.9％回彈。但據上周五資料顯示，在迄至8月4日當周，大型投機客增持CBOT玉米期貨淨空頭部位。

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