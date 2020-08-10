康友-KY（6452）10日召開重大訊息說明表示，經委任具跨境查核經驗的國際性會計師事務所執行財務收支複核專案，並派任人員前往子公司六安華源製藥了解狀況；經查核，發現確實有缺失、不法情事。公司10日召開臨時董事會，將啟動兩岸刑事告訴、求償，維護股東權益。而該公司董事長黃文烈本月初即已失聯。

康友-KY因對於子公司六安華源製藥機器設備設定抵押相關事宜，未能具體說明並提供相關事證，對股東權益影響甚鉅，證交所6日宣布，自8月10日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。另，康友-KY總經理章永鑒、財務長蔡曉梅與稽核主管王浩等重要人員更同步請辭，衝擊康友-KY股價重挫跌停。

康友的事業體有以輸液為主的六安華源，與生產開發家禽類疫苗的印尼帝斯生技。繼7月底董事長黃文烈與中信銀行廈門分行發生金融借款合同糾紛後，6日就發生子公司六安華源製藥機器設備以人民幣2.37億元設定抵押給贛州銀行，又爆發總經理章永鑒辭去總座、董事職務，並同時辭掉旗下包括「六安華源製藥」在內的多家子公司董事職務後，公司高階主管也爆發離職潮，包括財務長蔡曉梅、內部稽核主管王浩等皆在章永鑒去職後，也相繼辭職。

康友原簽證會計師因康友管理階層無法提供會計師評估財務報表相關交易及事件的攸關所有資訊，致會計師已難以繼續進行審計委任書之工作而辭去。公司已委任具有跨境查核經驗的國際性會計師事務所執行財務收支複核專案，並擬簽立相關契約；另委派任人員前往子公司六安華源製藥有限公司了解現況。

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