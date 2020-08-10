號稱目前進度最快的新冠肺炎疫苗之一的牛津疫苗已與大陸製藥商達成協議，將在疫苗完成後授權在大陸生產。這使得目前全球已進入3期最後試驗階段的6種疫苗中，有5種將出現在大陸市場上。

據香港《南華早報》報導，這份由英國牛津大學和阿斯利康(AstraZeneca)共同研發的疫苗目前是進入3期臨床試驗的6種新冠疫苗之一，阿斯利康製藥公司已經與大陸深圳康泰生物製品股份有限公司達成授權協議，未來將在大陸生產上市。

報導說，阿斯利康與牛津大學詹納研究所(Jenner Institute)聯合研製的疫苗在早期試驗中取得極佳成果，臨床試驗志願者出現強烈免疫反應，而且未出現嚴重的不良反應。此一疫苗正在接受更廣泛的試驗，以進一步檢驗其安全性和有效性。

根據兩家公司協定，大陸深圳康泰生物將擁有該疫苗在中國大陸市場的獨家臨床研發、生產和商業化的權益。

報導表示，先前已有數家大陸藥企與外國製藥公司簽訂新冠病毒疫苗授權生產與使用的協議。其中3月上海複星醫藥公司獨家買斷德國生物新技術公司疫苗在中國大陸市場的合作與商業權益。大陸軍方與藥企亦積極研製新冠疫苗，其中3種疫苗正在進行3期臨床試驗。大陸的中國生物技術公司正在阿聯酋試驗兩種疫苗，這兩種疫苗是由武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所研製，其中北京的研究所已獲得疫苗生產許可證。

報導指出，大陸來自科興公司研發的疫苗正在巴西接受第3期臨床試驗，該公司在北京新建的工廠預計年產1億劑疫苗。天津康希諾生物公司研製的疫苗也準備在加拿大接受第3期試驗，但大陸海關未批准該疫苗出口，試驗時間被迫推遲。

(中時新聞網)