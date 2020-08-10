53歲王姓水電工10日上午9時許，受雇前往屏東縣鹽埔鄉一處魚塭育苗場修理頂樓水塔，突然「碰」的一聲，王男疑因失足掉落鐵皮屋頂，警消獲報前往，發現男子已經沒有生命跡象，經送屏東基督教醫院搶救仍回天乏術，事故原因仍待檢警釐清，但已初步排除他殺。

(中時 )