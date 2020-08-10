水電工魚塭修水塔 疑失足摔落屋頂喪命 20:552020/08/10 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 水電工疑因失足墜落鐵皮屋頂，警消獲報到場搶救。(屏東小鎮資訊提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 53歲王姓水電工10日上午9時許，受雇前往屏東縣鹽埔鄉一處魚塭育苗場修理頂樓水塔，突然「碰」的一聲，王男疑因失足掉落鐵皮屋頂，警消獲報前往，發現男子已經沒有生命跡象，經送屏東基督教醫院搶救仍回天乏術，事故原因仍待檢警釐清，但已初步排除他殺。 (中時 ) #水塔 #水電 #生命 #屏東基督教醫院 #基督教醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 拿鉛丹誆硃砂？診所硃砂疑用罄 衛生局待釐清 16:542020/08/06 生活 3男1女石碇蚯蚓坑戲水 2男溺水送醫不治 19:372020/08/08 社會 嘉義創客少年自己修車、水電 省錢又有自信感 13:302020/08/07 生活 居家防疫忙創作 蕭言中今年秋天進軍巴黎 21:542020/08/08 生活 水電工17樓墜下 被2根細長鋼筋刺穿上身 竟意外成救命稻草 10:382020/08/07 社會 台中驚傳母攜子輕生前夫報案2人送醫急救中 09:182020/08/07 社會 驚恐瞬間...不知是衣服或是皮膚剝落 04:102020/08/07 兩岸要聞 嘉義阿公欠大筆醫護費兒女不管 孫子被醫院追討 18:082020/08/06 社會 多元的藥師工作 當個有使命感的醫院藥師 09:202020/08/06 好書 國道1小貨車爆胎翻覆 貓砂狂灑路肩 13:022020/08/06 社會 社會熱門新聞 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 新手爸爸幸福家庭美夢破碎 嬌妻嘿咻隱瞞卸貨出「愛滋女兒」 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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