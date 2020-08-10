好萊塢男神喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）、羅德林哥桑特羅（Rodrigo Santoro）合作Netflix新片《超能計劃》，2人日前接受視訊聯訪，沒想到喬瑟夫看到台灣媒體全坐在同一個空間訪問連線，不禁驚呼：「你們怎麼可以這麼靠近彼此？」隨後表示自己有看到台灣防疫的報導，「我有閱讀關於台灣創新的防疫方式，包含接觸者追蹤等等，很有趣」，大讚台灣做得好。

4年沒推出新作的他以《超能計畫》重返影壇，他透露原本自導自演的新劇準備開拍，不過因新冠肺炎疫情攪局，只好停拍待在家，「有點沮喪，但很快地就覺得很幸運和感激，和家人都健康平安」。他在自己成立的一個提供創作者共同協作的平台上與各式各樣的人合作激發創意，「發現這些跟人的交流，不只是線上聊天，而是一起合作，可以獲得很多成就感，在疫情期間成為我的救星」。

喬瑟夫已是2個孩子的爸，他坦言：「我近幾年沒演戲正是因為當爸了，想多花時間陪伴孩子。」他復出拍的第一部片《7500》讓他感到非常沉重、有挑戰性，「所以拍完後我想做點比較輕鬆有趣的事，看完《超》片劇本後，聽說傑米福克斯有參演、而且會一起去紐奧良，就覺得這一定會很好玩，實際上也是！」

他也對羅瑞格桑特羅（Rodrigo Santoro）在電影鐘吞下藥丸後爆發性的演出印象深刻，羅瑞格桑特羅則像小粉絲一樣地表示，自己一直以來都是影帝傑米福克斯的粉絲，能跟他拍戲並相處在一起真的很開心，羅瑞格桑特羅更爆料傑米的私下行徑：「他很常在片場唱歌給大家聽，把大家逗得哈哈大笑。」《超能計畫》14日在Netflix上架。（台北—洛杉磯連線報導）

(中時 )