米克拉颱風干擾 立榮取消11日澎湖、金門早上航班 21:022020/08/10 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因受米克拉颱風影響，立榮航空11日航班異動，包括台灣本島往返澎湖航班上午09:00前取消，以及台灣本島往返金門航班，中午12:30前取消。 立榮航空將視天候狀況隨時調整航班，留意立榮航空網站www.uniair.com.tw或APP訊息。 (工商 ) #立榮航空 #航班 #金門 #台灣本島 #取消 也許您會感興趣 推薦閱讀 米克拉襲台 台南市10日下午成立應變中心 18:282020/08/10 生活 米克拉今夜明晨最接近台 各地嚴防強降雨 21:372020/08/10 生活 米克拉風雨時程曝光 專家警告：暴風圈沒摸到不代表沒事 18:422020/08/10 生活 「米克拉」逼近 強風豪雨夜襲澎湖、金門 各地嚴防豪大雨 18:372020/08/10 生活 米克拉颱風直撲 澎湖停止上班上課 花火節取消 18:072020/08/10 生活 颱風直線加速像考駕照 今晚到明天風雨最劇烈 12:112020/08/10 生活 颱風米克拉來襲 徐國勇提醒「台南」要多注意 16:342020/08/10 社會 「米克拉」略增強 高屏台東未來24小時防豪雨 16:082020/08/10 生活 米克拉颱風直撲金澎 全台停班停課一次看 16:252020/08/10 生活 海陸警齊發墾丁南灣人不散 東琉線下午提早停航 18:052020/08/10 生活 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 金價上2千美元還能追？專家曝2大警訊 - 財經 李嘉誠英國賣酒不到一年 就碰到新冠疫情虧大了 - 財經 澳洲邊境封鎖 至少維持到耶誕節 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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