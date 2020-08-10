因受米克拉颱風影響，立榮航空11日航班異動，包括台灣本島往返澎湖航班上午09:00前取消，以及台灣本島往返金門航班，中午12:30前取消。

立榮航空將視天候狀況隨時調整航班，留意立榮航空網站www.uniair.com.tw或APP訊息。

(工商 )

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