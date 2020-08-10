第一金控公告，7月稅後淨利達20.02億元，月增率12.6％，各子公司均為獲利。第一金累計今年前7月的稅後淨利為107.66億元，年減率10.7％，累計每股稅後盈餘（EPS）為0.86元。

第一銀行的金融交易利得受惠於股利收入而上揚至10.77億元，月增率48.9％，並順勢推升銀行單月稅後淨利至16.39億元，月增率12.5％。

核心業務方面，淨利收因曆日天數多一天而增加至23.59億元，月增率4.2％，手續費收入則因銀保手收減少而降至5.87億元，月減率14.6％。為提升覆蓋率，呆帳提存增加至7.63億元，致淨呆帳提存同步上揚至4.24億元。累計今年前7月的稅後盈餘為101.21億元，年減率13.5％。第一金證券，因自營及經紀業務獲利貢獻使證券單月盈餘水漲船高升至1.56億元，月增率37.9％。累計今年前7月的稅後獲利達3.12億元，年增率157.3％。

第一金人壽因股利收入之挹注，單月獲利上揚至1.69億元，月增率262.2％。累計今年前7月的稅後盈餘達3.46億元，年增率77.7％。

(工商 )