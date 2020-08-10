瑞銀最新調查報告指出，在中美角力與疫情的影響下，不少企業正考慮將產線移出中國，這或將加劇中國與全球供應鏈脫鉤。

香港信報報導，UBS Evidence Lab企業家問卷調查顯示，出口導向型企業將部分產能遷出中國的意願較強，且最近有所上升。受訪企業表示已將部分產能遷出中國、或者計劃轉移。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，外商投資並沒有出現大規模撤出中國的跡象，同時今年上半年中國出口增速也快於全球水平。

調查顯示，出口導向型企業將部分產能遷出中國的意願較強、且最近兩年有所上升。在中國、北亞和美國企業家問卷調查中，分別有60％、85％和76％的受訪企業，表示已將部分產能遷出中國、或者計劃轉移。

該行估計，企業供應鏈轉移或者其推遲國內資本開支，可能會拖累製造業投資2個百分點。不過，鑑於供應鏈轉移對其他相關行業存在溢出效應，其對整體經濟的拖累可能會更大。然而，預計也會有一些企業因中國市場規模巨大並且快速增長，而將供應鏈遷入中國而增加投資。

瑞銀續稱，長期來看，最令人擔憂的是科技領域的脫鉤，相信中國最終打造自己的科技生態體系，但如果不能暢通獲取先進技術和進行訊息交流，可能會使未來幾年的生產效率和經濟潛在增長率放慢。另一方面，中國不斷深化改革、擴大開放則應有助於保持自身經濟的競爭力，中國市場的可觀體量和高速發展也有望吸引更多外資流入。

(工商 )