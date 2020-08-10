米克拉來襲 基隆市明天照常上班上課 21:162020/08/10 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市11日照常上班上課。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 米克拉颱風來襲，氣象局發布陸上、海上警戒，基隆市政府指出，因北部地區未列入警戒範圍，基隆市11日照常上班上課。 基隆市政府發言人沈詠珮表示，因為北北基未列入陸上警戒範圍，北北基均不會正式宣布停班停課，但不代表三市不同步或有溝通問題，三市有暢通的溝通平台，基隆11日照常上班上課。 (中時 ) #基隆市 #上課 #上班 #基隆市政府 #範圍 也許您會感興趣 推薦閱讀 米克拉報到防大雨 麻豆文旦園戒備 15:562020/08/10 寶島 米克拉颱風生成 海巡超前部署嚴加戒備 16:292020/08/10 生活 米克拉颱風生成 海巡超前部署嚴加戒備 17:172020/08/10 生活 颱風「米克拉」生成 中央災變中心一級開設 11:462020/08/10 社會 米克拉颱風直撲 澎湖停止上班上課 花火節取消 18:072020/08/10 生活 不斷更新》米克拉持續增強中 金門縣宣布11日停班停課 16:252020/08/10 生活 回饋家鄉 捐百萬贈母校 04:102020/08/10 地方新聞 颱風米克拉來襲 水庫、抽水站防汛備戰 18:102020/08/10 生活 颱風風力持續增強 澎湖有望達災防假標準 14:302020/08/10 生活 米克拉颱風來襲 金門停班停課軍民全島戒備 20:032020/08/10 生活 生活熱門新聞 米克拉來會放颱風假？台灣颱風論壇：暴風圈必影響3地區 - 生活 不斷更新》警戒範圍再擴大 氣象局發布9縣市豪、大雨特報 - 生活 飯後喝湯吃水果超不養生？醫揭背後關鍵：順序錯了 - 生活 颱風直線加速像考駕照 今晚到明天風雨最劇烈 - 生活 美廉社口罩預購價格超感人！每盒259元 每人限購5盒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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