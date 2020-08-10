米克拉颱風來襲，氣象局發布陸上、海上警戒，基隆市政府指出，因北部地區未列入警戒範圍，基隆市11日照常上班上課。

基隆市政府發言人沈詠珮表示，因為北北基未列入陸上警戒範圍，北北基均不會正式宣布停班停課，但不代表三市不同步或有溝通問題，三市有暢通的溝通平台，基隆11日照常上班上課。

(中時 )