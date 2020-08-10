王大陸的母親傳出5日腦幹腫瘤破裂，緊急送醫搶救後仍宣告不治，於昨（9日）病逝，王大陸與媽媽感情很好，王大陸還曾帶媽媽到米蘭夜店撩帥哥，母子互動宛如好朋友，如今媽媽卻已不在人世，讓王大陸悲慟不已。

29歲王大陸2015年以《我的少女時代》爆紅，近年把演藝事業轉往大陸，不過今卻傳出王大陸母親無徵兆腦幹腫瘤破裂，自事發後王大陸就放下工作、全心守在醫院，希望能盼得好消息，遺憾的是，媽媽緊急開刀仍回天乏術。

王大陸向來與媽媽感情好，王大陸不時在網上分享與母子合照，王大陸2016年還曾在臉書透露，帶媽媽到米蘭夜店撩帥哥，他還自誇這麼孝順的兒子去那找「我媽快嚇死了～還好我爸不知道！」

王大陸2015年到矯正署台北少年觀護所演講時，王大陸提到自己曾因打架進警局，還讓媽媽跑到警局去保他「我媽當下其實有哭，覺得為什麼讓我媽這麼丟臉」，王大陸當下就跟媽媽懺悔，而王大陸回憶這些事時，他自己也在台上講到哽咽、留下男兒淚。

如今母親卻撒手人寰，王大陸心情相當低落，對於媽媽病逝一事，王大陸低調透過經紀人表示：「現在最重要是把媽媽後續的事情安排好，感謝。」而王大陸工作室稍早則在微博呼籲：「請大家可以多给他一些時間和空間」。

(中時新聞網)