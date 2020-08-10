日本媒體9日引用不具名人士表示，美國衛生部長阿札爾率團訪問台灣時，台美雙方可能討論成立新的國際組織以取代「世界衛生組織」（WHO）。但外交部今也澄清，該報導與事實不符。綠營粉專「只是堵藍」也引述該報導指美方將與我國討論此事，網友則譏諷該粉專這次是被外交部打臉。

日媒《產經新聞》9日報導指出，美國衛生部長阿札爾訪台，不僅是台美1979年斷交以來最高層級，還將與總統蔡英文會談，討論建立新的國際組織來取代世界衛生組織（WHO）。

對此，外交部發言人歐將安說，多年來，台美間持續就如何協助台灣參與世界衛生大會（WHA）議題深入交換意見，但該報導所言成立新國際組織以取代WHO一事，有悖事實，也非本次台美討的議題，。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」發文揶揄引述此說法的綠營粉專「只是堵藍」，並指出，這種被日本NHK認證的造謠粉專再次被外交部打臉也不意外，大家有聽到玻璃心碎滿地的聲音嗎？並狂酸，「這種粉專才是該下架」。

其他網友留言回應，「這不是它們自嗨取暖的園地嗎⋯⋯」、「只是賭藍=謠指部……快拿掃把地上玻璃掃一掃」、「我們送那麼多口罩，到時候疫苗能第一波買到嗎」、「拍馬拍到驢了」。

(中時新聞網)