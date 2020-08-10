美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）昨天飛抵台北松山機場訪問，此舉自然引發左岸的不滿，派出戰機跨海峽中線表態。據空軍司令部的說法：10日上午9時，中共空軍所屬殲10、殲11戰機短暫跨過台灣海峽中線，空軍「以地面防空飛彈全程監控」，並於第一時間廣播警告，運用「空中偵巡兵力強勢驅離」。雖然空軍捍衛領空的責任當然值得肯定，但是在國防專家看來，如果空軍司令部所述為真，空軍的應對手段其實不符法理程序，以防空飛彈監控共軍戰機更是不聰明。

中華戰略學會研究員張競博士表示，國軍對大陸軍機闖入防空識別區的處置行為，可從《兩岸人民關係條例》及其《施行細則》略窺一二。

《兩岸人民關係條例》第31條指出，「大陸民用航空器在未經許可進入台北飛航情報區限制進入之區域，執行空防任務機關，得警告飛離，或採必要之防衛處置。」

在《兩岸人民關係條例施行細則》第41條則明定，「大陸民用航空器未經許可進入台北飛航情報區限制區域者，執行空防任務機關可在距台灣、澎湖海岸線30浬(55公里)以外之區域，實施攔截及辨證後，驅離或引導降落；距台灣、澎湖海岸線未滿30浬至12浬(22~55公里)以外之區域，實施攔截及辨證後，開槍示警、強制驅離或引導降落，並對該航空器嚴密監視戒備；距台灣、澎湖海岸線未滿12浬之區域，實施攔截及辨證後，開槍示警、強制驅離或逼其降落或引導降落；進入金門、馬祖、東引、烏坵等外島限制區域內，對該航空器實施辨證，並嚴密監視戒備。必要時，應予示警、強制驅離或逼其降落。」

當然，上述所論及的行動，是針對不明飛機與民用機而言，但是卻可看出，所謂嚴密監視、戒備、攔截、辨證、開槍示警、強制驅離、逼其降落或引導降落，都是嚴謹的手段，也是以嚴謹的專業用語。

所謂「以地面防空飛彈全程監控」，使用的必然是愛國者相列雷達，或者是天弓飛彈的長白相列雷達，然而這種飛彈雷達並非是監看空域的航空管制雷達。（本報系資料照片）

然而，蔡政府國安團隊，卻搞出個「強勢驅離」，再透過新聞稿發明了「廣播驅離」，請各位去查查國軍軍語辭典，這些用辭用語到底有沒有標準定義？當然是沒有。

更令人無語的是「地面飛彈監控」，需知防空飛彈本身，並無法獲得目標動態資訊，因此必然是啟動與飛彈配套的搜索雷達，甚或是射控雷達等設備，對比前述嚴密監視戒備、攔截、辨證、開槍示警、強制驅離、逼其降落或引導降落，都是「戰管防空搜索雷達」，這與地面飛彈是兩回事！需知絕對不應輕易啟用防空作戰武器系統，或是空中作戰儎臺本身的感測器與射控裝備，因為「發射管制」(EMCON)是攸關生死的大事，豈能如此輕浮處置？

因此就可看出，所謂「地面飛彈監控」，其實是沒有必要曝露本身電子參數之魯莽作為，吾人寧可相信這是空軍司令部用語不精確，然而此種錯誤表述，又豈可糊裡糊塗地對外曝露在新聞稿上？

要知道，台海空中動態，一向充滿鬥智與謀略，其秘訣是「話多不如話少」，去強調我方首次如何如何，根本就只是無甚意義的政治獻媚表態討好，只會招惹左岸對方，對我特定目標之電子偵搜行動。可以說，「將蜜倒出來在桌上，蒼蠅蜜蜂怎可能不飛來？」

在內蓋夫沙漠上空飛行的以色列F-15戰機。以色列空軍的F-15、F-16戰機，是時至今日擊毀敵機最多的，大多數都是在貝卡谷地空戰中所創下。(圖/以色列空軍)

以色列早在1980年代，就把無人機投入作戰，在貝卡谷地空戰期間，就已利用無人機探知敘利亞防空部隊的虛實。(圖/israeli-weapon)

說個以古鑑今的事例：在1982年6月，敘利亞發生一場現代戰機與防空武裝的大戰，是以色列與敘利亞兩空軍的「貝卡谷地空戰」(Battle of Beqaa Valley)，在此戰爆發之前，以色列空軍派出無人機為餌，電偵機為間諜，以虛換實，刺探敘利亞防空網的部署；相對的，敘利亞防空飛彈部隊，則是非常白目地「地面飛彈監控」，擊落了2架以色列無人機就洋洋自得，然後在6月9日真正空戰中，由於以色列早已獲悉敘利亞防空飛彈的所有，再加上E-2C空中預警機的指引，以色列的F-15、F-16戰機對敘利亞各型戰機是單方面輾壓，空戰創下82:0的驚人結果，還摧毀了敘利亞的全部13個防空陣地！可見防空戰管系統的魯莽，等於是提供對手情報！請問我們今天還要發出這種新聞稿，這實在太讓人搖頭不知說啥才好！

(中時新聞網)