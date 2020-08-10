大陸與美國相爭，到底在爭甚麼？倒底誰輸誰贏？民眾黨2020不分區立委排名12、敏盛醫療體系執行長楊弘仁指出，這屬於賽局理論，看的就是如何均衡。他研判兩邊並非要誰擊倒誰，美國最終目的，還是要讓大陸乖乖當第二，但大陸也要跟14億人交代，大陸苦難超過一百年，當然希望揚眉吐氣！

楊弘仁，1968年生，台灣大學醫學士，哈佛大學公共衛生碩士，約翰霍普金斯（Johns Hopkins University）健康科學碩士，擔任過財團法人聯合醫學基金會董事長、盛弘醫藥董事長、中國明基醫院控股公司董事，父親楊敏盛為敏盛醫院創辦人，中國國民黨前桃園市黨部主委。

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日率訪問團抵達台北松山機場，這是台美斷交之後美方最高的閣員來台，兩人被問到美衛生部長來台看法？楊弘仁認為，這是川普力挺蔡英文的積極作法，但是楊敏盛直言「是福是禍還不知道」。

楊敏盛分析，台灣戰略目的，馬英九往大陸靠，雖然後來看起被太陽花學運世代反撲，但是必須說，問題出在馬英九沒有培養年輕人，後繼無力，不然親中路線是正確，親美路線不敢置評，因為風險很大，美國現在對蔡英文這麼好，是福是禍還不知道。

兒子楊弘仁則認為，從美國立場來看，只有美國獨強，不允許有國家可以威脅世界第一的美國。他表示，大陸與美國並非要誰擊倒誰，美國最終目的，還是要讓大陸乖乖當第二，大陸也要跟十四億中國人交代，中國苦難超過一百年，當然希望揚眉吐氣。而有一件事很肯定，就是大陸崛起了，而且崛起太快！

楊弘仁透露，大陸沿海一線城市都跟國際接軌，人民水準也很高，沿海一線城市還不見得看得起台灣的企業，但是大陸幅員廣大，二線、三線、四線城市，還是希望台灣能夠幫忙。

(中時新聞網)