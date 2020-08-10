台南市政府10日下午因應米克拉颱風，成立防災應變中心，決定11日正常上班上課。（程炳璋攝）

因應颱風米克拉來襲，台南市政府今晚（10）宣布，依據中央氣象局發布之風力及雨量預報，台南市未達停止上班上課標準，台南市明（11）日正常上班、上課。

台南市政府已於今日下午4點半成立二級一階開設，由消防局、警察局、民政局、工務局、環境保護局、社會局、新聞及國際關係處及台南市後備指揮部等機關進駐，各區公所亦同步開設，隨時提高警戒，待命處理雨勢可能帶來之災情。

水利局除已針對易淹水防汛熱點部署移動式抽水機外，更加強各防汛設施包括水門、抽水站、移動式抽水機、滯洪池檢查及整備工作，人員、油料、沙包均已備妥；相關在建工程防汛缺口檢視、雨水下水道及道路側溝清淤工作也已完成。

水利局也與警察局利用智慧科技，加強下水道水位及道路淹水之監看及管制，執行相關通報，嚴防駕駛人誤闖，保障民眾安全。另，適逢南市龍眼產期及文旦生長期，農業局已通知農民因應。

依據中央氣象局之雨量預報，台南市今夜入夜後至明日清晨8時以前將有雨勢，沿海地區及易淹水地區民眾要加強戒備，全市37個公所已備妥砂包最低安全存量超過10萬包，民眾如有需求請洽所轄區公所就近領取；水利局也備有9.5萬包，共計19.5萬包供民眾領用。

(中時 )