最近適逢公開發行公司的董事會旺季，台灣母公司應收中國大陸子公司的帳款資金性質衍生爭議。

資誠（PwC）指出，依據最新的「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」，公司超過一般正常授信期限（如3個月）之重大應收帳款；或是非因正常營業活動所產生之款項，至少應每季提董事會決議是否屬資金貸與。

若未能舉證確實未有資金貸與意圖，像是採取法律行動、提出具體管控措施，則自動歸屬資金貸與，依規定辦理公告。此外，若經董事會決議認定屬資金貸與性質，導致餘額超限，則需訂定改善計畫，並確實執行，金管會可要求限期改善。

因應此項新規，資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，台商企業首先可以考慮修改自身的《資金貸與他人作業辦法》，在符合規範內提高資金貸與限額，避免超限。

另外，台商也可重新評估跟關聯公司的應收付帳款、預付款項、存出保證金等是否有拖欠過長而需要經董事會評估。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，關係企業間常有預付中國大陸子公司貨款，或是晚收在陸子公司貨款等彈性調節資金的行為。目前中國大陸外管局根據監測和查核企業遵守外管結果，將企業分成A、B、C三類。只有A類企業才能享受便捷化的管理措施，亦即進行出、進口日期與收、付匯日期間隔超過90天的延期收款、延期付款和進口貿易融資操作。

徐丞毅提醒，若不當調節貨款，導致超過90天的延期付款而未進行相關登記，除台灣母公司需要轉為其他應收款認列資金融通利息外，中國大陸端也可能造成未來無法付匯，最後在子公司要清算時，必須轉列收入補納企業所得稅的窘境。

(工商 )