因應新冠肺炎疫情，財政部北區國稅局主動調降新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及連江縣等9縣市，小規模營業人今年1月至3月查定銷售額，並持續調降4月查定銷售額，以減輕小商家的營業稅負擔。

國稅局依規定主動調降旅宿業、娛樂業、理髮業及一般飲食業等產業的小商家營業稅，旅宿業及娛樂業調減比例為30％、理髮業及一般飲食業是調減20％，其餘業別一律調減10％，北區國稅局總共調減營業稅稅額1,400萬元。

受疫情影響造成收入減少或無法營業之營業人，除了可以國稅局或登記目的事業主管機關申請暫停營業外，小規模營業人也可依實際營業狀況主動向國稅局申請調減查定銷售額，該局將核實計稅，保障業者權益。

為反映實際營業狀況，經資料分析，自今年5月起疫情影響程度已逐漸趨於緩和，因此5月至6月不予調降查定銷售額。

(工商 )