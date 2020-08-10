1名剛從監獄出獄的男子，因太久沒有進行性行為也沒有女朋友，他竟然假意預約按摩服務，趁機性侵按摩女師傅丟了100元完事走人。碰巧的是，女師傅第二次又接到這名按摩男客，女師傅立即關起門來尋求救援，令人不敢置信的是，這名男子是重操舊業慣犯，法院卻也只多判他5年6個月便結案了事。

這名剛出獄的男子，因許久沒進行性行為，竟假意預約按摩趁機強暴女師傅，還再性侵得逞後丟100元就離開，還惡劣的強壓女師傅的頭部，替他進行口交等行為。出獄男子霸王硬上弓得逞後，又想要多來幾次，他很奸詐的更改聯繫的ID藉此再度相約這名女師傅，女師傅當天相約時間到時，發覺竟又是這名惡狼，立即關上門來，立即大喊色狼並奮力抵抗，引來觀眾人群的觀望，出獄男才悻悻然的離去，女師傅氣的向他提出告訴。

法院傳喚到案時，出獄男主動坦承有強暴女師傅，但他卻反駁第二次是要去與女師傅道歉。沒有做出任何越舉的行為，然而法官調閱監視器、筆錄、醫療證明，判定出獄男與自己的言詞不一，且女師傅身上有多處挫傷，判定出獄男已犯下強制性交、入住宅強制性交未遂罪，並判定5年6個月的有期徒刑。

(中時新聞網)