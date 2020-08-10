氣象局預報中心課長羅雅尹表示，第6號颱風「米克拉」(國際命名：MEKKHALA)與台灣非常接近，仍有增強趨勢，其中澎湖、金門兩地位於颱風行經路徑，須慎防強陣風。

第6號颱風10日20時的中心位置在北緯21.7度，東經118.6度，即在澎湖南南西方約230公里海面上，以每小時27轉21公里速度，向北進行，瞬間最大陣風每秒30公尺(約每小時108公里)，相當於11級風。

羅雅尹指出，米克拉在過去3小時有增強趨勢，暴風圈半徑由原先80公里擴大為120公里，西南部沿海、基隆北海岸、宜蘭地區已出現8級強陣風，蘭嶼出現9級強陣風，澎湖今晚明晨將出現10-11級陣風，凌晨到上午之間金門也有出現10-12級強陣風機率。

羅雅尹指出，「米克拉」目前移動路徑將向北通過澎湖西方近海，明天上午會逐漸登陸福建，屆時強度就會減弱，明日下半天各地午後仍有較大雨勢，周三(12)各地也有局短暫陣雨，提醒民眾出外攜帶雨具。

根據最新路線預估，預估最快依序解除陸上、海上颱風警報的時間約在明天下半天較有機會。

另外氣象局也持續發布豪、大雨特報，今晚明晨受颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，屏東及台東山區有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、金門、雲林以南地區及台東地區有局部大雨發生的機率，請慎防坍方、落石、溪水暴漲、雷擊及強陣風。

(中時 )