華研音樂（8446）10日董事會決議期中盈餘分配，每股配發現金股利3.5元，除息交易日為8月25日，預計9月10日發放，可能是台股最早發放2020年現金股利的上市櫃公司。

華研第二季合併營收2.72億元、年減29.28％，稅後淨利1.14億元、去減24.11％，每股盈餘2.16元，營收佔比為授權收入90％、演藝經紀收入9.5％，高毛利授權收入比重高，使得單季平均毛利率82.7％、營益率51.8％，均在歷史高檔。

累計上半年合併營收5.86億元、年減17.42％，毛利率80％，營業費用較去年同期減少，致使營業利益2.99億元，反而成長6.42％；惟業外提列未實現匯兌損失，稅後淨利2.45億元，年減12.8％，每股盈餘4.63元。

華研表示，國內公開活動有序開放，已陸續排定藝人公開活動，華研7月合併營收9,136萬元、月增6.5％，累計前七個月營收6.78億元、年減20.13％。接著8月起公開演唱活動有林宥嘉在屏東三大日音樂節等，有助提升演藝經紀收入。

(工商 )