米克拉颱風來襲，苗栗縣政府根據中央氣象局預報資料，10日晚間指出，苗栗縣11日未達停班停課標準， 全縣照常上班、照常上課。

縣府呼籲鄉親注意強風降雨，隨身攜帶雨具，切勿前往溪邊、海邊、山區，注意大雨，行車放慢速度，安全第一，並關緊門窗，做好防颱準備。

(中時 )

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