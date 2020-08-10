米克拉颱風 苗栗明上班上課 22:142020/08/10 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣政府根據中央氣象局預報資料，苗栗縣11日未達停班停課標準， 宣布全縣照常上班、照常上課。（何冠嫻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 米克拉颱風來襲，苗栗縣政府根據中央氣象局預報資料，10日晚間指出，苗栗縣11日未達停班停課標準， 全縣照常上班、照常上課。 縣府呼籲鄉親注意強風降雨，隨身攜帶雨具，切勿前往溪邊、海邊、山區，注意大雨，行車放慢速度，安全第一，並關緊門窗，做好防颱準備。 (中時 ) #苗栗縣 #上課 #颱風 #上班 #克拉 也許您會感興趣 推薦閱讀 米克拉直撲 風雨增強！澎湖、金門達停班課標準 13:262020/08/10 生活 米克拉颱風生成！海陸警報齊發 雨彈連炸3天 07:092020/08/10 生活 不斷更新》米克拉持續增強中 金門縣宣布11日停班停課 16:252020/08/10 生活 「米克拉」逼近 強風豪雨夜襲澎湖、金門 各地嚴防豪大雨 18:372020/08/10 生活 米克拉來襲 基隆市明天照常上班上課 21:162020/08/10 生活 不斷更新》米克拉暴風圈擴大 豪雨襲擊 一覽今、明交通、活動異動 20:262020/08/10 生活 不斷更新》警戒範圍再擴大 氣象局發布9縣市豪、大雨特報 14:272020/08/10 生活 颱風直線加速像考駕照 今晚到明天風雨最劇烈 12:112020/08/10 生活 米克拉颱風來襲 台南市明正常上班上課 21:182020/08/10 生活 《金融》輕颱米克拉突襲 金管會促保險業加強服務 17:392020/08/10 財經 寶島熱門新聞 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 凌晨4點最後離開她家 神秘閨密成羅霈穎猝逝關鍵人物 - 娛樂 馬：解放軍攻台「首戰即終戰」 現在美軍不可能來 - 政治 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 米克拉來會放颱風假？台灣颱風論壇：暴風圈必影響3地區 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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