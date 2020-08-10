幸福堂「焰遇幸福黑糖珍珠鮮奶」。圖／KLOOK提供

圓石酸奶「百香果酸奶」。圖／KLOOK提供

炎炎酷暑民眾最愛帶杯清涼手搖飲，不僅解渴爽口還能打卡PO美照。旅遊體驗預訂平台KLOOK網羅5大飲料界網美，推薦超高顏值飲品，如繽紛水果雪沙讓人透心涼、或夢幻的漸層酸奶、喝了秒變文青的特色飲品，「相機先食」熱潮席捲全台。

「舒油頭」以全粉紅的店舖裝潢吸睛，多款帥氣浪漫的飲料名稱，招牌「芒果布丁白鬍子」搭配濃郁奶蓋及可口布丁，黃白漸層活力滿滿。「珍煮丹」除黑糖珍珠鮮奶外，於2020年春夏推出新品雪沙系列，「芒果海雁雪沙」選用愛文芒果搭上濃郁椰奶及椰果，飲料呈現黃白兩色超可愛，另外「胭花芭檸雪沙」夢幻珊瑚粉更是少女，期間限定只到8月底。

「純白系」網友狂推的圓石酸奶，使用純酸奶為主調，富含益生菌的酸奶與精選食材搭配，此外，「百香果酸奶」黃色的百香果點綴在純白的酸奶中，喝前記得攪拌，讓百香果與酸奶呈現漸層，超紓壓。話題十足的「不要對我尖叫」飲料店，熱賣款「桂花鮮奶茶」以桂花、鮮奶、奶茶調配，奶黃漸層加上喜感詼諧的設計和文青金句，頗受年輕族喜愛。

「幸福堂」將黑糖珍鮮奶茶提升到更浮誇的層次，「焰遇幸福黑糖珍珠鮮奶」奶蓋撒上黑糖粉，再炙燒上層將香氣逼出，將黑糖珍珠襯出黑亮的焦糖色。不管是繽紛色系水果冰沙，或焦糖風珍珠鮮奶茶，還是走文青風的朋友，可上KLOOK預定享優惠。

(中時 )