高雄小港高中看中樹德家商的英語師資及校內環境資源，在樹德家商舉辦「一日機場．商港常用英語會話學習營」，老師們帶領學生以角色扮演的方式全程用英文對話授課，讓學生們在歡樂愉快的氣氛下，愛上英文並了解空服員的工作日常。

此次共有30多位對航空、英文有極大興趣的小港國中學生參加營隊，活動由幽默風趣的Danny老師主持，帶領學生們朗讀機艙情境的實用對話，並到樹德家商特有的航空情境教室進行模擬體驗，讓學生分別擔任正副機長、空服員及乘客進行角色扮演，猶如自己搖身一變成為航空人員，在真正的機場內服務，學生紛紛表示受益良多。

活動尾聲，校方特別安排成果發表會，準備驗收在營隊的學習成效，學生們挑戰用英語完成正副機長廣播、空服員餐飲服務和免稅商品購買的任務，大部分學生都能大聲且清晰流暢進行對話，讓老師及工作人員相當欣慰，家長對於孩子們的表現也都非常滿意。

樹德家商校長陳茂霖表示，校方與各國中端合作辦理英文營隊是希望藉由強力英語後盾及優質軟硬體設備，配合市府教育局積極推動的雙語教育，強化在地學子的雙語能力與接軌國際，目前正著手策畫110學年度成立「全方位雙語職場達人班」，與國外知名社區大學策略聯盟，提供學生寒暑假出國研修AP課程，並協助取得學分認證，得以銜接就讀國外大學。

(中時 )