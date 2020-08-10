AA制實驗結果共有10名女性主動付錢，2位沒付錢直接走出門口，剩下7位則是找藉口不付錢，或最後不甘願地掏出錢包付款。（摘自PTT）

俗話說「談錢傷感情」，即使2人感情世界中也是如此。在現代男女交往中，「AA制」始終是人們爭論不休的問題，兩派說法都有各自一套。近日一名決定男網友為了親身驗證「AA制」到底可不可行？女生接不接受？在3個月內共約了19位女性進行「社會實驗」，結果引起網上熱議。而話題發燒至今，竟又出現最新進展，驚人消息也讓網友暴動了。

近日PTT一名男網友為了測試在網路上激辯多年的「AA制」論戰，決定來親自實際體驗，測試鄉民可信度。他利用交友軟體，花了3個月時間，約到19位女生吃飯，並測試用餐後提到「付錢」時的反應。實驗結果共有10名女性主動付錢，2位沒付錢直接走出門口，剩下7位則是找藉口不付錢，或最後不甘願地掏出錢包付款。

其中，最引起網友討論的是第15號女性，因為她在和原PO約會時由於沒零錢，看到他幫忙出錢時，一直不停道歉，表示自己下次一定會還。並且特地在原PO生日當天送上親手做的餅乾，彼此相處得非常愉快。15號的表現讓網友覺得有點「天然呆」，做餅乾回報這舉動更讓大家讚不絕口。

這篇實驗文馬上就被網友瘋狂轉載在各大論壇，沒想到過沒幾天，原PO在網路上分享他的約會心得時，意外提到那15號女看到實驗文後，向原PO說「大家都要你好好珍惜我，那你是不是該好好珍惜我了」。所幸原PO辛苦做社會實驗並沒白費，在文末表示「我們在一起了，很謝謝大家，希望大家感情都能順遂」。網友看到也暴動直呼「結尾也太閃了吧」、「恭喜夫人，賀喜老爺」、「哇，神結尾！」

原PO辛苦做社會實驗並沒白費，在文末表示「我們在一起了，很謝謝大家，希望大家感情都能順遂」。（摘自PTT）

AA制實驗文馬上就被網友瘋狂轉載在各大論壇，沒想到過沒幾天，15號女看到實驗文後反應讓網友暴動。（摘自PTT）

引起網友瘋狂討論的15號女生看到實驗文後，向原PO說「大家都要你好好珍惜我，那你是不是該好好珍惜我了」。捷局閃瞎網友。（摘自PTT）

(中時新聞網)