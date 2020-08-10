有韓國瑜支持者近日在其臉書說抱歉，因為「只想給韓國瑜服務」！且原本可以讓他好好服務四年，但卻被無情地罷免掉如此披星戴月、用心良苦的團隊。
潘姓韓國瑜支持者表示，一路走來跟著韓國瑜上天下海，無論春夏秋冬，無論烈日豔陽，無論大雨滂沱，磨破了腳，中了暑，犧牲一切，去追隨他們心中的總統，這份情感不可能一朝一夕就改變。
潘姓網友強調，在理智上「我們認為韓國瑜並沒有背離高雄人的期待」，他一肩挑起承擔國家興亡的重任，是一個無私無我的真性情的人，這也是萬民所共同期望，但卻任人唾罵、栽贓、抹黑。罷免表面上只因為一個莫名其妙「光復高雄」的理由，實則是「高雄是民進黨的天下」！
潘姓網友痛陳，韓國瑜被趕下台，撕裂了多少人的心，還有許議長用生命做無聲而悲痛至極的抗議，凡此種種，這道鴻溝已經不共載天，難以恢復。因此，潘姓網友說「抱歉！韓粉只想給韓總服務！」
(中時新聞網)
#韓國瑜
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