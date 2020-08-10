由於美國新冠肺炎疫情依然嚴峻，迪士尼樂園在重啟營運後人潮不如預期，迪士尼將在暑假過後，縮短佛羅里達州主題樂園的營運時間，每日減少1至2個小時。

迪士尼透過官網宣布，主題樂園「神奇王國」（Magic Kingdom）和「好萊塢影城」（Hollywood Studios），將提早1個小時關閉，「未來世界」（Epcot）和「動物王國」（Animal Kingdom）的營運時間將縮短2個小時，前者提早關閉，後者延後1小時開放和提前1小時關閉。

迪士尼主題樂園營運時間更動自9月8日起生效，也就是美國勞動節的次日。

迪士尼樂園甫於7月11日才重新恢復營運，無奈美國疫情依然十分嚴重，使得訪客人數不如預期。此外，佛州確診人數攀升促使旅客取消行程。

迪士尼樂園因疫情關閉將近四個月，寫下史上最長休園紀錄。佛州迪士尼樂園因封城暫停營運，造成10萬名員工休無薪假。

主題樂園是迪士尼營收的一大來源，受到疫情衝擊，迪士尼會計年度第三季（4至6月）淨損47.2億美元，此為2001年以來首見單季虧損。

疫情期間主題樂園關閉造成迪士尼損失將近50億美元，包括4至6月損失35億美元，還有3月下旬損失10億美元。

迪士尼執行長包正博（Bob Chapek）在法說會將旅客數銳減歸咎於美國長程旅遊下滑，民眾減少跨州旅行。

不過佛州州長迪尚提斯（Ron DeSantis）日前宣布，他將解除來自紐約、紐澤西和康乃狄克民眾的旅遊禁令。

美國為全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家，根據約翰霍普金斯大學統計，美國新冠肺炎確診人數突破500萬大關，現已來到逾504萬，累計死亡人數將近16.3萬人。

(工商 )