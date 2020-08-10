Ifo經濟研究所周一最新調查顯示，德國企業平均預期新冠疫情封鎖措施恐怕還要延續8.5個月，其中以休閒觀光業最為悲觀，預估封鎖還要繼續13個月，最樂觀的則是飲品業者，預期封鎖措施6.4個月後便會告一段落。

(工商 )