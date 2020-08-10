疫情衝擊 保時捷今年上半年虧損 22:222020/08/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國豪華汽車品牌保時捷（Porsche）10日公布，今年上半年稅後虧損3.29億歐元，遠不如去年同期的獲利23.8億歐元，主因在於疫情帶來負面衝擊，但預期2020財年全年稅後仍將獲利。受此消息影響，保時捷周一股價盤中下跌1.98％，每股報51.38歐元。 (工商 ) #保時捷 #億歐 #獲利 #疫情衝擊 #上半年虧損 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊漸緩 和大估Q3重返成長軌道 08:322020/08/10 財經 疫情催富豪買遊艇 東哥上半年獲利創同期新高 17:002020/08/10 財經 退休準備大調查 逾半民眾在疫情低檔加碼投資 15:382020/08/10 財經 保時捷離奇自撞死亡車禍 駕駛身分曝光 科大教授父親節正要接孩 08:572020/08/10 社會 阿札爾來台免隔離 董智森再嗆陳時中：每天都在騙 18:052020/08/10 政治 6月受僱人數回升7千人 疫情以來首見 16:562020/08/10 財經 運價翻倍漲 貨櫃船運掃陰霾 04:102020/08/10 產業．科技 美科技股暴漲有內幕 專家警告：疫情衝擊回不去了 09:502020/08/10 財經 開千萬保時捷買麥當勞 一頭撞上得來速圍牆 車頭全毀駕駛慘了 11:452020/08/10 社會 勞團盼現金送暖 資方籲共體時艱 04:102020/08/10 財經焦點 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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