德國豪華汽車品牌保時捷（Porsche）10日公布，今年上半年稅後虧損3.29億歐元，遠不如去年同期的獲利23.8億歐元，主因在於疫情帶來負面衝擊，但預期2020財年全年稅後仍將獲利。受此消息影響，保時捷周一股價盤中下跌1.98％，每股報51.38歐元。

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