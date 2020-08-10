若能防範第二波疫情 韓GDP可望升至全球第九 22:222020/08/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟合作暨發展組織（OECD）10日報告指出，儘管韓國受疫情影響第二季國內生產毛額（GDP）萎縮3.3％，但若能防範第二波疫情爆發，今年全年名目GDP預估僅萎縮1.8％至1.54兆美元，全球排名可望從去年第12名升至第九名。今年GDP前三名國家預估為：美國、大陸與日本。 (工商 ) #全球 #GDP #防範 #第二波疫情 #萎縮 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股強勢 中小型股ETF可布局 04:102020/08/10 投資理財 廣穎上半年每股賺0.17元 下半年續拓三大領域 18:582020/08/10 財經 經濟迎觸底反彈 美股長線看好 04:102020/08/10 投資理財 振興之路 別拿疫情當擋箭牌 04:102020/08/10 財經焦點 群光Q2三率三升 獲利與EPS創歷史新高 17:302020/08/10 財經 疫情催富豪買遊艇 東哥上半年獲利創同期新高 17:002020/08/10 財經 線上線下整合策略奏效 羅麗芬-KY第二季翻正 18:592020/08/10 財經 疫情加持 生技業IPO熱潮創高峰 23:292020/08/10 財經 拉抬力道突現 台指期一度上漲百點 10:222020/08/10 財經 澳洲單日新冠死亡創新高 疫情現減緩跡象 18:292020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 金價上2千美元還能追？專家曝2大警訊 - 財經 李嘉誠英國賣酒不到一年 就碰到新冠疫情虧大了 - 財經 澳洲邊境封鎖 至少維持到耶誕節 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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