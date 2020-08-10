經濟合作暨發展組織（OECD）10日報告指出，儘管韓國受疫情影響第二季國內生產毛額（GDP）萎縮3.3％，但若能防範第二波疫情爆發，今年全年名目GDP預估僅萎縮1.8％至1.54兆美元，全球排名可望從去年第12名升至第九名。今年GDP前三名國家預估為：美國、大陸與日本。

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