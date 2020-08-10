金礦業者巴里克黃金公司（Barrick Gold）公布第二季（6月底止）財報，經調整後獲利升至4.15億美元或每股23美分，約是去年同期1.54億美元或每股9美分兩倍以上，原因在於金價飆漲與該公司加大產量。第二季則派發0.08美元股息，較上季攀升14％。

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