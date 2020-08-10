旅遊限制拖累訂房量 萬豪Q2營收暴跌 22:222020/08/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連鎖酒店萬豪國際（Marriott International）第二季（截至6月底）財報顯示，由於防疫封鎖與旅遊限制拖累訂房量，上季營收暴跌72.4％至14.6億美元，上季虧損2.34億美元或每股虧損72美分，遠不如去年同期淨利2.32億美元或每股獲利69美分，此為近九年來首見季度虧損。 (工商 ) #訂房 #虧損 #拖累 #暴跌 #萬豪 也許您會感興趣 推薦閱讀 七期黃金地段名人巷 豪宅客鎖定購屋區域 16:142020/08/10 生活 興富發 推五星豪宅升級版 04:102020/08/10 財經要聞 搜狐Q2扭虧為盈 淨利達1,100萬美元 18:592020/08/10 財經 《業績-汽車》陸車市回穩 麗清7月營收雙UP躍同期高 17:052020/08/10 財經 萬達1H賺翻 超越去年全年 04:102020/08/10 證券．權證 港股收跌154點 騰訊續跌拖累大盤 16:412020/08/10 財經 陽明、萬海7月營收比6月好 台驊7月海運營收創新高 20:062020/08/10 財經 台北萬豪、花園酒店改裝 攻國旅人潮 04:102020/08/10 產業．科技 《觀光股》寒舍Q2虧損季減6成 衝刺H2營運動能回溫 11:592020/08/10 財經 《國際經濟》極度乾燥貸款700萬英鎊 上季集團營收減少24％ 15:402020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 李嘉誠英國賣酒不到一年 就碰到新冠疫情虧大了 - 財經 金價上2千美元還能追？專家曝2大警訊 - 財經 人潮退散 迪士尼提早關門 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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