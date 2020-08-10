連鎖酒店萬豪國際（Marriott International）第二季（截至6月底）財報顯示，由於防疫封鎖與旅遊限制拖累訂房量，上季營收暴跌72.4％至14.6億美元，上季虧損2.34億美元或每股虧損72美分，遠不如去年同期淨利2.32億美元或每股獲利69美分，此為近九年來首見季度虧損。

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