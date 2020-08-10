財經媒體CNBC／SurveyMonkey最新調查顯示，儘管美國新冠肺炎確診病例持續攀升，但該國小型企業似乎逐漸適應此公衛危機，他們對於經濟的信心指數回升，從第二季歷史最低的49升至第三季的53，不過這仍是此調查史上第二低。

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