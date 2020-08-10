適應疫情危機 美國小型企業信心回升 22:222020/08/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財經媒體CNBC／SurveyMonkey最新調查顯示，儘管美國新冠肺炎確診病例持續攀升，但該國小型企業似乎逐漸適應此公衛危機，他們對於經濟的信心指數回升，從第二季歷史最低的49升至第三季的53，不過這仍是此調查史上第二低。 (工商 ) #適應 #危機 #美國小型 #企業信心 #財經 也許您會感興趣 推薦閱讀 創新醫療扎馬步 投資爆發力吸睛 04:102020/08/10 投資理財 前重慶市長黃奇帆：因應美國脫鉤 陸應堅持4原則 15:232020/08/10 兩岸 《科技》思科攜手工業局 合拚5G企業專網實驗平台 10:172020/08/10 財經 蔡英文接見美國衛生部長 盼台美持續合作防疫 12:582020/08/10 政治 前AIT官員預測：4大區域 台灣最可能爆發危機 12:252020/08/10 政治 美國家安全顧問：陸駭客瞄準美國選舉基礎設施 13:562020/08/10 國際 陸下季擬加大進口美國大豆 拚達成貿易協議目標 20:252020/08/10 財經 美國衛生部長阿扎爾：疫苗和藥品滿足國內需求時會提供給國際 16:002020/08/10 生活 七成美國民眾 憂經濟重啟過早 04:102020/08/10 全球財經 港疫情未趨緩 建制派提聲明重提港粵健康碼互認 11:282020/08/10 兩岸 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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