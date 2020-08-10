美國股市、公債和黃金價格飆升，已逼近歷史上首次同時觸及紀錄高檔的邊緣，同時原油、金融股和歐元等一度遭重創的資產也在加速上漲。標普500指數已較3月底創下的低點上漲50%。

Sunrise Capital Partners的投資長Christopher Stanton說：「我們正處於『做多一切』的交易中，」、「幾乎沒有輸家。只有漲幅落後者。」

各類資產普遍上漲給投資者帶來了一個難題。儘管許多人對持有估值似乎過高或價格處於紀錄高位的資產感到不安，但持有過多現金或大量配置表現不佳的股票，已經阻礙了投資組合在近期漲勢中的表現。

另一個擔憂在於，那些前後腳走高的資產也可能同時發生走勢大逆轉，讓投資者找不到避險地。

這種市場動向在3月由疫情引發的下跌中曾數次出現，當時黃金、股票和公債同步下挫，因為受到驚嚇的投資者紛紛持有現金。

許多投資者相信，只要利率保持在低檔，而且聯準會繼續祭出刺激措施，那麼市場的漲勢就可望持續。低利率和聯準會刺激措施令從科技股到石油與黃金等大宗商品等所有資產都受益。

一些投資者擔心，標普500指數.SPX越來越偏重科技股和通訊類股，二者在該指數市值中的占比約為39%；不過根據路孚特IBES的數據，這兩個板塊在該指數第二季獲利比重也約在39%。

金融顧問網絡Good Life Companies的執行長Conor Delaney指出：「我們仍偏愛側重科技、而且在後新冠時期讓生活更高效的企業。」他所持的個股中包括包括Zoom Video Communications，押注因新冠疫情興起的遠程辦公趨勢不太可能很快扭轉。

同時，美元指數較今年高點下滑9%也推動金價再上層樓，黃金是美元計價，當美元貶值時對外國買家來說更便宜。

加拿大皇家銀行財富管理董事總經理George Gero定期地建議客戶增加黃金的配置，以對沖從政治不確定性到未來通膨飆升等各種風險。他說：「我們還是會一直這麼做，我堅信金價還會上漲。」

另一些人則認為最好現在就賣出，等待價格下跌。

美銀全球研究部分析師指出，從歷史來看，每年股市表現最弱的三個月通常是從8月開始，根據該銀行數據，歷史平均回報率約為0%。

美銀表示，上周投資者從美股淨撤出65億美元資金，為一個半月來最大流出規模。

持續不斷的低接買盤，以及一些公司股價「莫名其妙」亂漲，讓Nordea資深宏觀策略師Sebastien Galy確信市場可能已經進入一個亢奮的階段，這有可能是股市修正的序曲。他表示：「我們一直對我們投資者表示，應該緩慢謹慎地調降倉位，」

投資者表示，其他造成波動的引爆點還包括美元轉跌、新冠疫情惡化或是美國總統大選投票發生爭議。

一些人將目光轉向所謂的價值股，這類股票集中在對經濟敏感的行業，通常在經濟從衰退中反彈時有力上漲。

Oppenheimer Asset Management首席投資策略師John Stoltzfus持有金融、工業和科技類股，期待新冠疫苗能夠刺激明年的經濟復甦。

法國興業銀行北美量化股票策略部門負責人Solomon Tadesse稱，價值股過去的反彈通常以動能股下跌為代價。

Tadesse表示，這樣的走勢在2009年持續了三個月，當時價值股上漲25%，動能股下跌約30%。他並表示：「這個窗口期很短，錯過也就錯過了。」

(中時新聞網)