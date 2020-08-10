繼壹傳媒黎智英等人被捕後，香港警方消息傳出，前香港眾志成員周庭涉嫌違反《香港國安法》被捕。周庭亦於10日晚間9時30分左右於臉書發文表示，有一批警員持搜索令到她家中進行搜查，律師已前往現場協助，目前已確認周庭因「煽惑分裂」罪名被捕。

香港《明報》指出，香港眾志前成員周庭於10日晚間在其臉書專頁上發文稱，有10多名警員到她位於大埔汀角路的家中進行搜查，已聯絡律師前往協助。

周庭在臉書上表示，確認警方是依據《香港國安法》下「煽惑分裂」罪名逮捕周庭，在場律師稱，警方是持著一份8月6日發出的搜查令，在周庭住所進行搜查。

《東網》指出，周庭臉書發文稱，臉書的營運方經同意後，即將停止周庭的個人臉書及Instagram帳號，周庭的臉書專頁暫時由ADMIN管理人進行更新。

23歲的周庭畢業於香港浸會大學，是香港青年社運人士，同時也是YouTuber。她政治立場被歸類為香港「自決派」，曾是政治團體香港眾志前常委與前副秘書長。周庭還擔任過學民思潮發言人，被網民封為「學民女神」，在《香港國安法》通過後，於6月30日宣布退出香港眾志。

(中時新聞網)