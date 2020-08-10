台北捷運今年初，取消8折優惠，改推「常客回饋金」，根據統計，累計至6月，有將近2500萬元的回饋金無人領取，其中有700萬元已在7月31日過期，無法領取。北捷也建議民眾搭乘捷運時，可以合併使用一張票卡，方便累積金額。

台北捷運常客優惠，今年年初上路後，累計至6月，共有將近2500萬元的回饋金，無人領取，其中有700萬元已經過期。(影片來源/中視新聞網Youtube官方頻道)

根據中視新聞報導，常客優惠累積至今年6月，總回饋金高達7.49憶，但民眾實際領回只有7.24億，等於尚有2500萬未領回，8月底會有400萬的回饋金到期，而其中已有700萬元已經過期。因多數民眾都會多卡輪替使用，讓回饋金分散在多張卡片上，北捷也建議民眾，單一使用一張方便累積回饋金。

雖常客優惠推出已半年，不過許多民眾還是搞不懂。經中視新聞記者實際，在捷運站訪問民眾，大多表示常客優惠不錯，「很好阿，但是我都不知道」、「有聽說過，可是我覺得一開始有折扣會比較好，新的優惠比較複雜。」、「是不錯的設計。」

台北捷運官網資料顯示，自今年2月1日起，已取消8折優惠，改推常客優惠。只要持電子票證搭乘捷運，便會得到回饋金。回饋金是以「前月搭乘總額」計算，當月完成刷卡進出站後，6個月內，再次使用同票證刷卡搭乘，回饋金就會自動加值進入進票卡。依搭乘比例來計算回饋金，每月若搭乘超過51次以上，現金回饋30％，相當於票價7折。

(中時新聞網)