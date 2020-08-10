新冠肺炎疫情嚴峻，國防部後指部協助「口罩國家隊」生產口罩爆發監守自盜弊情。國防部後備指揮部中校李志交、上士張政揚，涉嫌利用督導新北市某「口罩國家隊」工廠生產外科、醫用口罩機會，偷走至少6000片口罩，檢調懷疑2人有意偷走對外販售，涉嫌貪汙。

台北地檢署檢察官林俊廷今指揮調查局北機站，搜索李志交辦公室，並約談李、張2人到案，並漏夜複訊中。

檢調發現，後指部下轄某單位的中校李志交涉嫌今年2月在被調派新北市某工廠負責督導生產外科、醫用口罩時，和上士張政陽分工，以利用「螞蟻搬象」的方式偷口罩，至少已偷走1箱、6000片的醫療用口罩。

軍方人士表示，李員在單位內原本就是問題人物，當初在陸軍時竟因為債務問題叢生，被調往台北市後備指揮部，未料又因為在營外私自兼差遭受處分，被調往國防部後備指揮部，但是似乎仍有個人債務問題未解決，多次遭到單位關切。

事後，國防部後指部接獲檢舉，在8月1日就先將李暫調苗栗地區擔任後服科長，同時全力配合檢調偵辦，協助檢調單位清查實際口罩被偷數量以及去向。

檢調指出，李、張2人涉犯《貪汙治罪條例》竊取或侵占公用或公有器材、財物者，最輕可處10年徒刑，最重要面臨無期徒刑，刑責相當重。

(中時 )